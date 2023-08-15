نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن طرح خريطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد

أعلن مالك عقار رئيس مجلس السيادة السوداني، عن طرح خريطة طريق تبدأ بالتوصل لإطلاق نار بين الجيش والدعم السريع، وتشمل حوارا بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات.

وأعلن اعتذاره للشعب السوداني عن "الفشل في تأسيس الدولة السودانية"، مؤكدا التزامه ببذل كل الجهود لإيقاف الحرب.

وقال إن أولويات الفترة القادمة تبدأ بتنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات لكافة أنحاء السودان والتواصل مع كافة الأطراف ومنع انتشار الحرب لباقي أطراف السودان.

وأضاف أن الوضع "يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة"، وإن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.

وقال إن خريطة الطريق ستعمل أيضا على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة، مؤكدا في رسالة وجهها لقوات الدعم السريع أنه "لا وجود لجيشين في دولة واحدة".

وأكد أنه لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر، داعيا الإسلاميين إلى مراجعة تجربتهم خلال الثلاثين عاما الماضية، واصفا تلك التجربة بـ"البضاعة المنتهية الصلاحية".