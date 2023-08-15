كتائب القسام تنشر صورا لمسيّرة إسرائيلية استولت عليها شرق غزة

استولت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "أوربيتر كيه 1" شرق غزة.

وقالت كتائب القسام -في بيان- إنها تمكنت من الاستيلاء "على طائرة صهيونية مسيّرة من نوع أوربيتر كيه 1".

كما أشارت القسام إلى أن المسيّرة الإسرائيلية "كانت في مهمة استطلاع معاد في أجواء غزة".

ومساء أمس الاثنين، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة دون طيار تابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) سقطت بقطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، فإن المسيّرة سقطت خلال "نشاط عملياتي"، دون مزيد من التفاصيل.

في حين قالت القناة 14 الإسرائيلية إن المسيّرة سقطت في حي الزيتون شرق مدينة غزة "نتيجة عطل فني وليس لسبب عدائي"، مضيفة أنه لا توجد مخاوف من "تسرب معلومات" بعد سقوطها والاستيلاء عليها.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت كتائب القسام سيطرتها على طائرة مسيّرة للاحتلال، وحينها أشارت إلى حصولها على معلومات حساسة منها، قبل أن تعترف تل أبيب بالحادثة.

ويأتي الإعلان عن استيلاء القسام على المسيّرة الإسرائيلية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة توترا متصاعدا بسب الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية، خاصة في نابلس وجنين.