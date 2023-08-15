روسيا تقصف 13 مقاطعة أوكرانية وزيلينسكي يزور جبهات قتال في زاباروجيا

تعرضت 13 مقاطعة أوكرانية لقصف روسي -اليوم الثلاثاء- من بينها لفيف (غربي البلاد)، في حين قالت روسيا إنها استهدفت "المجمع الصناعي العسكري الأوكراني" وأصابته بأضرار كبيرة.

وقال عمدة لفيف إن 4 أشخاص أصيبوا، وتضرر أكثر من 100منزل، جراء قصف روسي على المدينة فجر اليوم الثلاثاء.

وأكدت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إسقاطها 16 صاروخا من مجموع 24 صاروخا، أُطلقت من القاذفات الإستراتيجية الروسية ومن سفن عسكرية في البحر الأسود.

وفي مقاطعة فولين (غربي أوكرانيا)، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في قصف روسي استهدف مصنعا لقطع غيار السيارات، وفق رئيس بلدية مدينة لوتسك التابعة للمقاطعة.

في السياق ذاته، قالت السلطات المحلية في مدينة كراماتورسك إن شخصين قُتلا، وأصيب ثالث في قصف صاروخي روسي استهدف المدينة فجر اليوم.

وأضافت السلطات المحلية أن القوات الروسية أطلقت صواريخ تجاه مستودع لتخزين المواد الغذائية، مما أدى لتدمير أحد أكبر مراكز التخزين في المنطقة.

وقالت الإدارة العسكرية في مدينة سلوفيانسك إن صاروخا من طراز "إس-300" استهدف أحد المعامل في المدينة، مما تسبب في أضرار كبيرة.

من جهتها، أفادت روسيا بأن قواتها قصفت منشآت صناعية عسكرية في عدة مواقع في أنحاء أوكرانيا الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إن "المجمع الصناعي العسكري الأوكراني تعرض لأضرار كبيرة"، مضيفة أنها نفذت ضربات دقيقة بعيدة المدى على منشآت "رئيسية".





زيلينسكي في الجبهة

على جبهة أخرى، نشر حساب الرئيس الأوكراني على تليغرام صورا قال إنها من زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى لواء العمليات الثالث الذي يشارك في الهجوم في مقاطعة زاباروجيا.

وقال زيلينسكي إنه ناقش مع قائد اللواء قضايا إشكالية، كما أعلن أنه زار مركز القيادة في الخطوط الأمامية للواء 46 الجوي الذي يقاتل في قطاع أوريكيف.

وفي أوديسا جنوبا، قالت القيادة العسكرية في المقاطعة إن الدفاعات الجوية أسقطت 15 مسيرة و8 صواريخ أطلقتها القوات الروسية على المدينة أمس الاثنين، واتهمت موسكو بالسعي لتدمير البنية التحتية للموانئ الأوكرانية.

ونشرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية صورا قالت إنها لعمل وحداتها خلال تصديها للهجمات الروسية، وقالت إن الصور تظهر عمل صواريخ "إس-300" ومدافع غيبارد الألمانية المضادة للطائرات.





إسقاط طائرات مسيرة

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقاطعة بيلغورود من دون وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن قواتها استهدفت مواقع للجيش الأوكراني في جبهة ليمان في مقاطعة دونيتسك، ونشرت الوزارة صورا قالت إنها لاستهداف تجمع للقوات الأوكرانية في منطقة حزام الغابات.

كما أعلنت قوات دنيبرو في الجيش الروسي أن قوات المدفعية والمسيرات استهدفت مواقع لقوات المدفعية الأوكرانية في بلدات بمقاطعة خيرسون، وأحبطت محاولة أوكرانية لنقل جنود بقوارب سريعة.

من جهته، قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية إن القوات الروسية أحبطت محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية اختراق الحدود.

وأضاف حاكم بريانسك -عبر حسابه على تليغرام- أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق في المقاطعة، مما تسبب في أضرار بمنشآت مدنية.

تفتيش

في سياق آخر، نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت إنها لعملية إيقاف وتفتيش سفينة في البحر الأسود الأحد الماضي.

وتظهر الصور تحليق مروحية روسية فوق سفينة الشحن "سوكران أوكان" وهي تحمل علم دولة "بالاو" (جزيرة غرب المحيط الهادي) ولحظة هبوط مجموعة من القوات الروسية على متنها.

وأكدت وزارة الدفاع تنفيذ فريق التفتيش عمله باحترافية وفق المقررات الدولية، وأن السفينة واصلت سيرها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني بعد انتهاء عملية التفتيش.