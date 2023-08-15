بريطانيا تمدد احتجاز 3 بلغار بتهمة التجسس لروسيا

وجهت السلطات البريطانية -اليوم الثلاثاء- اتهامات لـ3 بلغاريين مشتبه بهم في التجسس لمصلحة روسيا داخل المملكة المتحدة، وقررت تمديد فترة احتجازهم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن السلطات المحلية وجهت تهما بالتجسس لروسيا ضد 3 مواطنين من بلغاريا كانوا محتجزين في الحبس الاحتياطي منذ فبراير/شباط الماضي ضمن تحقيق أمني واسع.

وأكدت شرطة العاصمة لندن أن أفراد شرطة قسم مكافحة الإرهاب اعتقلوا 5 أشخاص فبراير/شباط الماضي بموجب قانون الأسرار الرسمية، ووجهت منذ ذلك الحين اتهامات إلى 3 أشخاص بحيازة وثائق هوية مزورة بنية الاستغلال السيئ.

ويتعلق الأمر بكل من أورلين روسيف (45 عاما)، وبيزر دزامبازوف (41 عاما)، وكاترين إيفانوفا (31 عاما).

ومثل الثلاثة أمام محكمة أولد بيلي في لندن يوليو/تموز الماضي، وقررت السلطات تمديد فترة احتجازهم لموعد لاحق.

ورفضت الشرطة التعليق على إذا ما كانت تشتبه في أنهم يتجسسون لمصلحة روسيا.