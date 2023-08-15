الأهالي يستنكرون اقتحام السلطة الفلسطينية منازل أسرى محررين واختطافهم

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية في جنين -فجر اليوم الثلاثاء- منازل عدد من الأسرى المحررين في بلدة برقين، واختطاف الأسيرين المحررين محمود خالد صبح وعلام عدنان عتيق، وسط إطلاق نار كثيف وترهيب للنساء والأطفال، حسب بيان اللجنة.

ونددت اللجنة بما أقدمت عليه أجهزة السلطة في نابلس من "اختطاف الأسير المحرر نصر مبروكة شقيق الشهيد أدهم مبروكة بعد الاعتداء عليه الليلة الماضية"، على حد وصفها.

وأضافت أن أجهزة السلطة في نابلس اقتحمت منزل عائلة بشكار، وأطلقت النار على المنزل واعتدت على النساء، واعتقلت الأسير المحرر عنان بشكار ونجله إسلام.

في الأثناء، تواصل الأجهزة -لليوم الثالث على التوالي- اعتقال الأسرى المحررين عبد الرحمن رشدان، ويعقوب حسين، وفادي العمور.

وتؤكد اللجنة أن أجهزة السلطة تواصل اعتقال ما يزيد على 60 مواطنا في سجونها على خلفيات سياسية.