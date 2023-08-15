استضافته أبو ظبي بمشاركة أميركية.. لقاء أردني إماراتي إسرائيلي لبحث مبادرة الماء مقابل الكهرباء

بحثت الإمارات وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة الاثنين كيفية دفع مبادرة "الماء مقابل الكهرباء"، وفق بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقل مكتب نتنياهو -في إحاطة صحفية- إن الأطراف ناقشت في أبو ظبي السبل المنشودة للترويج للمراحل النهائية للمبادرة التي تقتضي بيع إسرائيل 200 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة للأردن، مقابل حصولها على الكهرباء الخضراء من مزرعة شمسية ستبنيها دولة الإمارات في الأردن، برعاية أميركية.

وشارك في اللقاء وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس والمدير العام لمكتب نتنياهو يوسي شيلي. ومن الأردن وزراء الطاقة والثروة المعدنية والمياه والري وحماية البيئة، على التوالي صالح علي حامد الخرابشة ومحمد جميل موسى النجار ومعاوية الردايدة، إضافة لمدير وحدة الطاقة في البيت الأبيض ديفيد ليفينغستون.

ثمار التطبيع

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي "زيارتي الحالية لأبو ظبي هي شهادة على قوة دولة إسرائيل ومكانتها. هذه هي ثمار "اتفاقات أبراهام" التي قادها رئيس الوزراء نتنياهو والتي ستغير الشرق الأوسط. إسرائيل دولة ناجحة وقوية يريد جيرانها علاقة معها".

وتوقع أن تتحول المبادرة إلى منتدى فريد للتعاون الرباعي بين إسرائيل والأردن والإمارات والولايات المتحدة، "من أجل تعزيز مبادرات إضافية".

وقال كاتس إنه وجه دعوة لوزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر لزيارة إسرائيل لتعزيز التعاون بين الطرفين في مشاريع الطاقة والطاقة الخضراء.

وجرى خلال اللقاء، بحث إمكانية التوقيع على اتفاقية بشأن المبادرة في مؤتمر المناخ الذي سيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دبي.

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وقعت إسرائيل والأردن والإمارات إضافة للجانب الأميركي على إعلان مبدئي نحو تنفيذ مبادرة الماء من أجل الكهرباء، التي سيحصل الأردن بموجبها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما قوبل حينها بغضب شعبي واسع في الأردن.