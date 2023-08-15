ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق هاواي و5.5 مليار دولار حجم الخسائر

أعلنت السلطات الأميركية اليوم الثلاثاء أن حصيلة قتلى حرائق الغابات في هاواي وهي التي وصفت بأنها الأشد فتكا منذ أكثر من مئة عام، ارتفعت إلى 99 قتيلا، كما تسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

وأنهت فرق الإنقاذ التي استعانت بكلاب مدربة 25% من عمليات البحث والتمشيط في منطقة الكوارث في بلدة لاهاينا على جزيرة ماوي التي اجتاحتها الحرائق، وعثرت على رفات ضحية أخرى مما رفع الإجمالي إلى 99 أمس الاثنين، وسط توقعات بكون المئات في عداد المفقودين بعد مُضي أسبوع تقريبا على الكارثة.

وتأججت النيران بفعل رياح بلغت سرعتها 128 كيلومترا في الساعة. وانتقلت ألسنة اللهب من الأراضي العشبية الجافة خارج البلدة إلى منتجع لاهاينا التاريخي الثلاثاء الماضي حيث أتت على المباني الواحد تلو الآخر وحولتها إلى رماد.

وقال قائد شرطة مقاطعة ماوي في هاواي جون بليتير خلال مؤتمر صحفي إن المسؤولين يأملون الانتهاء من عمليات البحث في حوالي 85% إلى 90% من منطقة الكارثة بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

من جهته، ذكر حاكم هاواي جوش غرين خلال المؤتمر الصحفي أن المساعدة تصل إلى المشردين بسبب الحرائق، مضيفا أن هناك قرابة ألفي وحدة سكنية متاحة تشمل 400 غرفة فندقية و1400 من وحدات الإيجار عبر الإنترنت و160 منزلا خاصا.

ولا تزال ملابسات هذه الحرائق المروعة مجهولة وقد أخذت السكان على حين غرة، مما أجج غضبهم، لاسيما وأن بعضهم ما زال ممنوعا من العودة إلى المنطقة المحيطة بلاهاينا.