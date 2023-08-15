اشتباكات بين قوتين أمنيتين بالعاصمة الليبية طرابلس

أفادت مصادر عسكرية للجزيرة اليوم الثلاثاء باندلاع اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين قوة تابعة للمجلس الرئاسي و"اللواء 444″ بعد احتجاز آمره محمود حمزة في مطار معيتيقة.

ودعا رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية جميع الأطراف في العاصمة طرابلس إلى التهدئة وتغليب لغة العقل، وتفويت فرصة إشعال الفتن على من وصفهم بالمتربصين باستقرار وأمن طرابلس.

في الأثناء، أعلنت رئاسة جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري اليوم الثلاثاء على خلفية توتر الأوضاع الأمنية في محيط الجامعة.

من جهته، قال الناطق باسم مطار مصراتة الدولي سليمان الجهيمي -في تصريحات لقناة ليبية- إن "عددا من شركات الطيران قامت بنقل طائراتها من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس إلى مطار مصراتة كإجراء احترازي نتيجة لتوترات أمنية بالعاصمة".

ونقلت الأناضول عن مصدر في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن المواجهات المسلحة اندلعت بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي و"اللواء 444″ التابع لحكومة الوحدة.

وفي 28 مايو/أيار الماضي شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع و"اللواء 444″ على خلفية اعتقال الأول أحد القادة التابعين للواء.