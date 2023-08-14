نيجيريا.. عصابات مسلحة تقتل 26 جندي وتسقط مروحية عسكرية حاولت إنقاذهم

تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو النيجيري اليوم الاثنين، بعد تعرضها لإطلاق نار أثناء محاولتها إجلاء ضحايا كمين نفذته عصابات مسلحة وأدى لمقتل 26 جندي أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو إدوارد جابكويت إن الطائرة تحطمت بالقرب من قرية تشوكوبا في منطقة شيرورو بولاية نيجر (وسط)، بعد تعرضها لإطلاق نار من عصابات مسلحة.

وأضاف أن التحقيق جار وأنه لم يُعرف حتى الآن عدد الركاب الذين كانوا على متنها.

وقال مصدران عسكريان للفرنسية إن عصابات مسلحة أطلقت النار على طائرة هليكوبتر أُرسلت لإجلاء ضحايا كمين نفذته ضد قوات الأمن في المنطقة.

وأضاف المصدران أن العصابات نصبت مساء الأحد كمينا لقوات الأمن وسط نيجيريا مما أدى لمقتل 26 جندي وإصابة 8 آخرين.

وتنشط عصابات مسلحة في أنحاء شمال غرب نيجيريا حيث تمارس عمليات السرقة والخطف من أجل الحصول على فدى. وأودت الهجمات بحياة آلاف الناس خلال السنوات الماضية.