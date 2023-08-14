عاجل الخارجية الأميركية: الأموال المفرج عنها هي أموال إيرانية مستحقة لها من بيع النفط لكوريا الجنوبية

الخارجية الأميركية: رغم مضينا في تبادل السجناء مستمرون بتحميل إيران مسؤولية نشاطاتها الخبيثة حول العالم

الخارجية الأميركية: الأموال المفرج عنها لإيران ستخضع لنفس القيود الصارمة لضمان طريقة استخدامها لأغراض إنسانية

الخارجية الأميركية: السماح لإيران باستخدام الأموال المفرج عنها لأغراض إنسانية يتسق مع سياساتنا

الخارجية الأميركية: لن نكشف تفاصيل عملية إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران حاليا لأنها عملية لا تزال جارية

الخارجية الأميركية: توسيع المستوطنات يقوض حل الدولتين ويحرض على التوتر ويضر بالثقة بين الطرفين

الخارجية الأميركية: نعارض بشدة توسيع المستوطنات ونحث إسرائيل على الامتناع عن هذا النوع من النشاط

الخارجية الأميركية: مقاضاة بازوم عمل غير مبرر وإهانة للديمقراطية ولن تساهم في حل سلمي للأزمة في النيجر

الخارجية الأميركية: نريد حلا سلميا للأزمة في النيجر يحافظ على النظام الدستوري في البلاد

الخارجية الأميركية: نشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي تتحدث عن محاكمة رئيس النيجر الشرعي المعتقل محمد بازوم

بلينكن: ناقشت مع رئيس نيجيريا الجهود المشتركة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

الخارجية الأميركية: بلينكن أكد لرئيس نيجيريا ضرورة مواصلة الضغط لاستعادة النظام الدستوري في النيجر