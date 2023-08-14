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عاجل | البرهان: سنحتفل قريبا بالقضاء على هذا التمرد الغاشم

14/8/2023-|آخر تحديث: 14/8/202310:33 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان:

  • سنحتفل قريبا بالقضاء على هذا التمرد الغاشم
  • قوات الدعم السريع استغلت ثورة الشعب المجيدة لتمرير مشروع قائد المليشيا الذي يقوم على نشر الفوضى
  • حميدتي وأعوانه زيفوا الحقائق وارتكبوا جرائم حرب ولا يسعون للديمقراطية
  • القوات المسلحة السودانية ستظل قوات محترفة تقف مع الشعب في دولة القانون والحريات
  • السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه عن طريق قوات الدعم السريع
  • نخوض الحرب مضطرين دفاعا عن أمن وكرامة السودانيين بعد أن سلكنا كل السبل لمنع وقوعها
  • لم نتصور أن تمتد يد الغدر من قيادة الدعم السريع ويستبد بها التعطش للسلطة للحد الذي فرض علينا الحرب

 

المصدر : الجزيرة