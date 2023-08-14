عاجل | البرهان: سنحتفل قريبا بالقضاء على هذا التمرد الغاشم
14/8/2023-|آخر تحديث: 14/8/202310:33 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان:
- سنحتفل قريبا بالقضاء على هذا التمرد الغاشم
- قوات الدعم السريع استغلت ثورة الشعب المجيدة لتمرير مشروع قائد المليشيا الذي يقوم على نشر الفوضى
- حميدتي وأعوانه زيفوا الحقائق وارتكبوا جرائم حرب ولا يسعون للديمقراطية
- القوات المسلحة السودانية ستظل قوات محترفة تقف مع الشعب في دولة القانون والحريات
- السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه عن طريق قوات الدعم السريع
- نخوض الحرب مضطرين دفاعا عن أمن وكرامة السودانيين بعد أن سلكنا كل السبل لمنع وقوعها
- لم نتصور أن تمتد يد الغدر من قيادة الدعم السريع ويستبد بها التعطش للسلطة للحد الذي فرض علينا الحرب
المصدر : الجزيرة