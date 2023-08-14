قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن زعيم البلاد كيم جونغ زار مصانع عسكرية رئيسية من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية.

ودعا كيم خلال زيارته إلى تحسين طاقات الإنتاج في المصانع كجزء مهم من تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وتعد هذه أحدث زيارة في سلسلة الزيارات التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي لمنشآت عسكرية، والتي يشدد فيها على ضرورة زيادة إنتاج الأسلحة.

وفي وقت سابق أقامت كوريا الشمالية معرضا دفاعيا كبيرا تزامنا مع الذكرى السنوية، واصطحب الزعيم الكوري الشمالي وزير الدفاع الروسي في جولة لمشاهدة الصواريخ الباليستية وما بدا أنها طائرة مسيّرة جديدة.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك عدد "كبير" من قذائف المدفعية، إضافة إلى شحنة من الصواريخ التي تستخدمها قوات المشاة والقذائف إلى مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لكن روسيا وكوريا الشمالية نفتا هذه المزاعم.