بولندا تعتقل روسيين وتتهمهما بالتجسس والدعاية لفاغنر

أكد وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي -اليوم الاثنين- أن سلطات بلاده اعتقلت روسيين اثنين بتهمة التجسس والدعاية لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

وقال كامينسكي -في تغريدة على منصة "إكس" إن "جهاز الأمن الداخلي البولندي حدد هوية روسيين اثنين وألقى القبض عليهما بتهمة نشر دعاية لمجموعة فاغنر في مدينتي كراكوف ووارسو". وأضاف "تم توجيه اتهامات لهما من بينها التجسس، وتم اعتقالهما".

توتر

وتصاعد التوتر بين بولندا وروسيا مؤخرا على خلفية إعلان وزارة الدفاع البولندية في الثامن من أغسطس/آب الجاري موافقتها على إرسال قوات إضافية إلى حدودها مع بيلاروسيا؛ حليفة موسكو التي انتقل إليها مقاتلو مجموعة فاغنر الروسية بعد محاولة التمرد التي قاموا بها ضد روسيا في يونيو/حزيران الماضي.

وهاجم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء الماضي الخطوة البولندية، وتعهد بالرد على تهديدات متزايدة على حدود روسيا الغربية من أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واتهم شويغو -خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية- "حلف الناتو بحشد نحو 360 ألف عسكري و8 آلاف مركبة مدرعة و6 آلاف نظام مدفعي وقذيفة هاون و650 طائرة وطائرة مروحية".

وأعلن تعزيز القوات الروسية على الحدود الغربية لمواجهة ما وصفها بخطط بولندية لاحتلال غربي أوكرانيا.





تعزيزات بولندية

وجاءت موافقة وزارة الدفاع البولندية الأربعاء الماضي على إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا بناء على طلب من حرس الحدود، وذلك عقب يوم من اتهام وارسو لمينسك وموسكو بترتيب موجة هجرة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) عن وزارة الدفاع قولها "نظرا للوضع على حدود بولندا مع بيلاروسيا أمر وزير الدفاع الوطني بتنفيذ الطلب وتكليف جنود إضافيين بالقيام بدوريات على الحدود بين البلدين".

وتأتي الخطوة بعد ظهور مقاتلين تابعين لمجموعة "فاغنر" قرب الحدود، في تطور وصفته وارسو بأنه يهدف إلى زعزعة الأوضاع في الجناح الشرقي للناتو.

وكان ماتشي فاشيك نائب وزير الداخلية البولندي قال الثلاثاء الماضي إن حرس الحدود طلب من وزارة الدفاع إرسال ألف جندي إضافي إلى الحدود، وسط زيادة في محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني.

من جهته، صرح القائد العام لحرس الحدود البولندي الجنرال توماش براغا بأن الأجهزة البيلاروسية تنظم الهجرة غير النظامية، وذلك يدر عليهم أرباحا طائلة.

وأفاد الجنرال براغا بأن 19 ألف مهاجر غير نظامي حاولوا دخول بولندا منذ مطلع العام، مقارنة بـ16 ألفا خلال عام 2022.