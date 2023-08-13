سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد سبب الانفجارات، ولم ترد بعد معلومات عن خسائر بشرية.

وتداولت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو -وثقها شهود عيان- تُظهر اللحظات الأولى عقب وقوع انفجارات في دمشق فجر اليوم.

وقالت وكالة الأنباء السورية -في وقت سابق- إن هناك تحقيقا بشأن طبيعة هذه الانفجارات.

وحافظت الحكومة الإسرائيلية على صمتها بشأن الأنباء الواردة حول وقوع سلسلة تفجيرات في محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم.

ونقلت وسائل إعلامها عن مصادر المعارضة السورية قولها إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مخازن صواريخ تتبع مليشيات إيرانية، مضيفة أنه من غير الواضح إذا كانت قد نجمت عن قصف جوي من الطائرات الحربية أم من صواريخ أرضية أطلقت من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، ومن النادر أن تعلق على تفاصيل أي ضربة بعد وقوعها مباشرة.