قمة مصرية فلسطينية أردنية غدا في العلمين

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس -اليوم الأحد- إلى مصر، وذلك للمشاركة غدا في قمة ثلاثية تجمعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني في مدينة العلمين شمالي البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح -في تصريحات لـ "إذاعة صوت فلسطين"- إن القمة الثلاثية تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأشارت "وفا" إلى أن القمة تبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه المشروعة وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت القاهرة قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، لنفس الأهداف.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، دعت الفصائل الفلسطينية -خلال اجتماع بمدينة العلمين- إلى إنهاء مسار التسوية السياسية، وإنهاء اتفاقية أوسلو، وإنجاز مصالحة فلسطينية، وتبني إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو، بينما أشار الرئيس عباس إلى أن المقاومة السلمية هي الأسلوب الأمثل لتحصيل الحقوق.

وآنذاك، تغيبت 3 فصائل فلسطينية عن الاجتماع، وهي: حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، بالإضافة إلى حزب الصاعقة.