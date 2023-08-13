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العثور على عبوات ناسفة وقنابل يدوية مدفونة داخل مدرسة شمالي شرقي كمبوديا

This handout photo taken and released by the Cambodian Mine Action Centre (CMAC) on August 13, 2023 shows thousands of unexploded ordnance left over from Cambodia's civil war, after they were unearthed inside a school in Cambodia's Kratie province. (Photo by Handout / Cambodian Mine Action Centre (CMAC) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CAMBODIAN MINE ACTION CENTRE (CMAC) " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CAMBODIAN MINE ACTION CENTRE (CMAC) " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
ذخائر وقنابل غير منفجرة خلفتها الحرب الأهلية في كمبوديا بعد اكتشافها داخل مدرسة في مقاطعة كراتي (الفرنسية)
13/8/2023

أعلنت السلطات في كمبوديا اليوم الأحد العثور على أكثر من ألفي عبوة ناسفة في حرم مدرسة بشمالي شرقي البلاد تعود إلى حقبة الحرب الأهلية.

وخلال 3 أيام، عثر خبراء على أكثر من ألفي عبوة ناسفة، بينها أكثر من ألف قنبلة يدوية من نوع "إم 79″، في حرم مدرسة في مقاطعة كراتي.

وأوضح المدير العام لمركز العمل ضد الألغام في كمبوديا هينغ راتانا أن المدرسة أرادت توسيع حديقة، وباشرت تمهيد أرض لهذا الغرض حين بدأ العثور على العبوات، حيث أغلقت المدرسة مؤقتا، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن عبوات أخرى في المدرسة التي كانت فيما مضى قاعدة عسكرية.

وأبدى المسؤول ارتياحه لرصد وجود القنابل، معتبرا أن طلاب المدرسة "محظوظون لأن هذه العبوات تنفجر بسهولة إذا اصطدم بها أحد".

ولا تزال كمبوديا، هذا البلد الواقع بجنوبي شرقي آسيا، إحدى الدول التي تضم أكبر عدد من الألغام في العالم بعد 30 عاما من الحرب الأهلية والقصف الأميركي الكثيف والإبادة التي ارتكبها نظام الخمير الحمر في سبعينيات القرن الماضي.

وقتل نحو 20 ألف كمبودي وأصيب نحو 45 ألفا آخرين بانفجار ألغام أرضية، بحسب تقرير لمنظمة غير حكومية يعود إلى العام 2019.

وتريد السلطات الكمبودية إزالة كل الألغام البرية التي دفنت في أراضيها بحلول العام 2025.

المصدر : الفرنسية