الجيش الإسرائيلي: إلقاء زجاجة حارقة من لبنان باتجاه السياج الحدودي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن عنصرا مشتبها فيه ألقى زجاجة حارقة من لبنان باتجاه السياج الحدودي مع إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن "مشتبها فيه اقترب من السياج الحدودي بمنطقة المطلة على الحدود اللبنانية قبل قليل وقام بإلقاء زجاجة حارقة على السياج".

وأضاف أن الحادثة أدت إلى إلحاق أضرار طفيفة في كيبل الاستشعار لأحد ناقلي المياه في منطقة السياج.

وقبل صدور بيان الجيش ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عنصرا تابعا لحزب الله ألقى زجاجة حارقة على الجانب الإسرائيلي في منطقة المطلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان دون وقوع إصابات.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار في الهواء كتحذير.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية وقناة الـ12 الخاصة وقوع الحادثة على الحدود مع لبنان، لكنهما لم تشيرا إلى وقوع أي أضرار بسبب الزجاجة الحارقة.

ولم يصدر على الفور تعقيب من حزب الله على الحادثة.

والثلاثاء الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت زعيم حزب الله حسن نصر الله من "ارتكاب أي خطأ"، مهددا بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في حال وقوع تصعيد أو صراع.

وسبق أن شنت إسرائيل في 12 يوليو/تموز 2006 حربا على لبنان استمرت 33 يوما إثر أسر حزب الله 3 جنود، وأصدر على إثرها مجلس الأمن القرار 1701 وتم بموجبه وقف القتال وتعزيز قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) في جنوب لبنان.