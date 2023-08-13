استطلاع للرأي: أكثر من نصف الشباب العربي يتطلعون للهجرة

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "أصداء بي سي دبليو" أن أكثر من نصف الشباب العربي في دول شرق المتوسط وشمال أفريقيا يحاولون الهجرة من بلدانهم أو يفكرون جديا في ذلك.

ووفقا للاستطلاع -الذي نشرت نتائجه قبل أيام- فإن 53% من المستجوبين في دول شرق المتوسط، و48% في دول شمال أفريقيا يريدون مغادرة بلدانهم للبحث عن فرص أفضل ولا سيما فرص العمل.

أما الوجهات المفضلة للراغبين في الهجرة فهي كندا (34%)، ثم الولايات المتحدة (30%)، وألمانيا والمملكة المتحدة (20% لكل منهما)، وفرنسا (17%).

وتأتي التطلعات للهجرة في سياق مشهد اقتصادي قاتم في العديد من الدول العربية، إذ قال 72% من الشباب في شرق المتوسط (العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا، اليمن)، و62% في شمال أفريقيا (الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، السودان، جنوب السودان، تونس)، إن اقتصاد بلدانهم يسير في الاتجاه الخاطئ.

لكن رغم أن العوامل الاقتصادية كانت السبب الرئيسي للرغبة في الهجرة، فقد كشف الاستطلاع عن دوافع أخرى ذات طابع أمني وسياسي.

وقال سونيل جون رئيس شركة "بي سي دبليو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس "أصداء بي سي دبليو"، في بيان نشرته الشركة "تشير رغبة الشباب العرب المتنامية في الهجرة بحثا عن حياة أفضل إلى سمتين مهمتين: الأولى، خيبة أملهم إزاء الحصول على تعليم جيد وحياة مهنية ناجحة في بلدانهم، والثانية توقهم لبناء مستقبلهم".

وأضاف "تشكل هجرة الشباب استنزافا كبيرا لاقتصاد العالم العربي، ولا بد من وقفها إذا أرادت المنطقة أن تستفيد من إمكانات شبابها"، مشيرا إلى أنها من أبرز المناطق الفتية في العالم حيث إن أكثر من 60% من سكانها لا يتجاوزون 30 عاما، بتعداد يتجاوز 200 مليون شاب وشابة.

ورغم المخاوف الاقتصادية والقلق بشأن المستقبل، فقد بلغ تفاؤل الشباب العربي ذروته في استطلاع هذا العام مقارنة بنتائج السنوات الأربع الماضية، إذ قال 57% من المشاركين إنهم سيحظون بحياة أفضل من آبائهم مقارنة مع 45% في استطلاع عام 2019.

وتم إجراء الاستطلاع السنوي الـ15 لشركة "أصداء بي سي دبليو" خلال الفترة من 27 مارس/آذار إلى 12 أبريل/نيسان 2023، وتضمن 3600 مقابلة شخصية أجراها محاورون مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18 و24 عاما.