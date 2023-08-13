تل أبيب: لن نسمح بأي بعثات دبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية في القدس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين -اليوم الأحد- إن إسرائيل لن تسمح بفتح أي بعثات دبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد الإعلان عن تعيين السفير السعودي في الأردن نايف السديري، قنصلًا عامًا للمملكة بمدينة القدس.

وأضاف كوهين في مقابلة مع إذاعة تابعة لصحيفة معاريف "لن نسمح بفتح أي ممثلية دبلوماسية لدى الفلسطينيين، بشكل فعلي من أي نوع أو آخر بالقدس".

وتابع الوزير الإسرائيلي "هل سيكون هناك مسؤول متمركز فعليًا في القدس؟ هذا ما لن نسمح به"، قائلًا إن السفير السعودي ربما يكون موفدًا سيلتقي بممثّلين في السلطة الفلسطينية.

وكانت السفارة السعودية في الأردن أعلنت -أمس السبت- أن السفير نايف السديري سلّم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة، ومفوّضًا لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًا بمدينة القدس، لمجدي الخالدي، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية.

فيديو | بعد تعيينه سفيرا فوق العادة لدى فلسطين.. نايف السديري: التعيين يأتي لإعطاء العلاقات مع فلسطين الطابع الرسمي في جميع المجالات#الإخبارية pic.twitter.com/8R5DeIrQij — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 12, 2023

وقد ثمّنت الرئاسة الفلسطينية تعيين السعودية سفيرًا لها لدى فلسطين، وقالت إن الخالدي تسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير في مقر السفارة الفلسطينية في عمّان.

وقال السديري إن تعيينه سفيرًا فوق العادة لدى فلسطين، يأتي لإعطاء العلاقات مع فلسطين الطابع الرسمي في جميع المجالات، ووصف الخطوة بالمهمة.

يُذكر أن إسرائيل تعدّ القدس المحتلّة "عاصمتها الأبديّة" وترفض التفاوض بشأنها، في حين يشدّد الفلسطينيون على أن المدينة المحتلّة يجب أن تكون عاصمة لدولتهم المستقلة.