تحطم طائرة حربية روسية في كالينينغراد ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة طراز سوخوي اليوم السبت في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية.

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية في بيان "تحطمت طائرة "سو-30" ذات مقعدي قيادة في 12 أغسطس/آب في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد، مما أدى أيضا إلى وفاة الطاقم"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت "كانت الرحلة تدريبية دون ذخيرة، وبحسب المعلومات الأولية فإن سبب الحادثة عطل فني".

وكان مقر العمليات في إقليم كراسنودار الروسي أفاد في 17 يوليو/تموز الماضي بتحطم مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-25" في مياه بحر آزوف، دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية، فيما يجري تحديد أسباب التحطم.