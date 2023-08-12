مقتل 10 أشخاص إثر انهيار مسجد تاريخي شمالي نيجيريا

أعلنت السلطات النيجيرية مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء انهيار مسجد إمارة "زازاو" التاريخي في ولاية كادونا شمالي البلاد.

وقال أحمد نوح بامالي، أمير "زازاو"، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، إن المسجد الذي يبلغ عمره 186 عاما، انهار أمس الجمعة أثناء صلاة العصر.





وأوضح أن الانهيار أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب انهيار المسجد الذي بني بين عامي 1835 و1837 إبان عهد الأمير محمد بيلو.