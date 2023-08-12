مصرع مهاجرين وإنقاذ العشرات إثر غرق قاربهم في المانش

قضى 6 من المهاجرين نحبهم إثر غرق قاربهم، ليل الجمعة السبت، في بحر المانش (القنال الإنجليزي) قبالة مدينة سانغات الفرنسية، بينما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ 55 آخرين، وسط تواصل عمليات الإنقاذ للعثور على مفقودين.

وقال مركز الشرطة البحرية إن عمليات البحث تتواصل في محاولة للعثور على ما بين 5 و10 مهاجرين لا يزالون مفقودين، وأضاف أن 4 سفن فرنسية ومروحية وسفينتين بريطانيتين شاركت في عمليات الإنقاذ.

وقال رئيس بلدية سانغات، فرانك ديرسين، إن عشرات من قوارب المهاجرين حاولت عبور القناة، في نفس الوقت الذي تجري فيه عمليات إنقاذ القارب الغارق.

وتظهر بيانات حكومية بريطانية أن عدد المهاجرين الذين عبروا القناة منذ بداية عام 2018 تجاوز 100 ألف هذا الأسبوع، بينما بلغ العدد منذ بداية العام الجاري حوالي 16 ألفا.

وعام 2022، قضى 5 مهاجرين نحبهم في البحر، وفقد 4 أشخاص حين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإنجليزية انطلاقا من الساحل الشمالي لفرنسا.

وقناة المانش بين فرنسا وبريطانيا تعد من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم حيث التيارات المائية القوية، مما يجعل عبور قوارب اللجوء المتهالكة أمرا خطيرا.

يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلنت الأسبوع الماضي عن جهودها لتقليص عدد طالبي اللجوء أملا في كسب دعم الناخبين، وسط تراجع حزب المحافظين الحاكم باستطلاعات الرأي.