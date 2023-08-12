حريق في مخيم للاجئين السوريين في البقاع اللبناني

أفاد مراسل الجزيرة في لبنان أن حريقا اندلع في مخيم للاجئين السوريين، اليوم السبت، في بلدة بر الياس في البقاع شرق البلاد مما أدى إلى احتراق عدد من الخيم من دون وقوع إصابات.

وقال رئيس السلطة المحلية في البلدة إن مخيم "الياسمين" الذي اندلع فيه الحريق أخلي من سكانه، فيما لا يعرف بعد متى ستُوفّر أماكن سكن بديلة للأسر التي غادرت المخيم.

وباشرت القوى الأمنية اللبنانية التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وتتكرر حوادث احتراق مخيمات للاجئين السوريين في لبنان التي يبلغ عددها نحو 3100 مخيم عشوائي ومعظمها بالبقاع والشمال.

في حين يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليونين و80 ألف لاجئ بحسب التقديرات اللبنانية، منهم نحو 840 ألف لاجئ فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.