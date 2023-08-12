كردستان العراق.. حزب العمال يهاجم نقطة تفتيش لقوات البيشمركة في دهوك

قال مصدر عسكري في إقليم كردستان العراق للجزيرة إن مسلحين من حزب العمال الكردستاني هاجموا نقطة تفتيش تابعة لقوات البيشمركة بمنطقة وادي رشافا شمالي محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.

وأضاف المصدر أن قوات البيشمركة تصدت للهجوم بفعالية، ولم تُسجل أي إصابات في صفوفها.

ويشن مسلحو حزب العمال الكردستاني هجمات بين فترات متباينة على أهداف مدنية وعسكرية في إقليم كردستان العراق، مما يوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وقوات البيشمركة.

ويرفض عناصر الحرب دعوات متكررة من سلطات إقليم كردستان العراق لمغادرة المناطق الجبلية على الحدود مع تركيا، والتي يتحصون فيها ويشنون منها هجمات داخل الأراضي التركية.

هجمات تركية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن "القوات التركية تمكنت من تحييد 3 إرهابيين بعد رصدهم في منطقة عملية المخلب- القفل".

من جانبه، ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن تركيا شنت ضربة بطائرة مسيرة أمس الجمعة أودت بحياة 3 أشخاص، بينهم عضو بارز في حزب العمال الكردستاني، في خامس هجوم من نوعه هذا الأسبوع يستهدف مسلحين أكرادا بشمال العراق.

ووقع هجوم الجمعة غداة إعلان تركيا مقتل 5 من جنودها في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب- القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال بمناطق متينا والزاب وأفشين- باسيان شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية عام 1984.