أنوار الحق كاكر رئيسا لحكومة انتقالية في باكستان تنظم الانتخابات

صادق الرئيس الباكستاني عارف عَلْوي -اليوم السبت- على تعيين أنوار الحق كاكر رئيسا لحكومة انتقالية تقود مؤسسات الدولة، على مدى 90 يوما المقبلة، وحتى تنظيم انتخابات برلمانية عامة

وجاء تعيين كاكر عضو مجلس الشيوخ عن بلوشستان -الإقليم الأقل كثافة سكانية- بعد اتفاق رئيس الحكومة شهباز شريف، بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، مع زعيم المعارضة رجاء رياض أحمد، بعد يومين من فشلهما في الاتفاق على تسمية رئيس للحكومة.

وقال رياض أحمد -عقب اجتماع مع شهباز شريف رئيس الحكومة المنتهية ولايته "اتفقنا أولا على أن أيا كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجما، للتمكن من معالجة مظالم الولايات الأصغر حجما".

وتأتي هذه التطورات، بعد إقرار رئيس الجمهورية توصية بحل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء ولاية المجلس البالغة 5 سنوات.

ووجه الرئيس -أمس- خطابا إلى كل من شهباز شريف ورياض أحمد بأنه "وفقا للمادة "224 إيه" من الدستور، فإن عليهما اقتراح اسم لرئاسة حكومة مؤقتة في غضون 3 أيام من حل الجمعية الوطنية.

وتجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، حيث ينص الدستور على تشكيل حكومات تصريف أعمال، أو حكومات حيادية، على المستويين الوطني والإقليمي، قبل شهرين على الأقل من الانتخابات لضمان انتخابات حرة ونزيهة.