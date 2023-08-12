إخلاء برج إيفل في باريس من الزوار بسبب تهديد أمني

أفاد مراسل مراسل الجزيرة بإخلاء برج إيفل ومحيطه وسط باريس من الزوار اليوم السبت بعد الحديث عن خطر أمني محتمل.

وقال المراسل إن الشرطة قامت بتمشيط منطقة البرج الذي يعد أبرز المعالم السياحية في فرنسا وزاره العام الماضي 6.2 ملايين سائح.

من جانبها، قالت وكالة الفرنسية إنه تم إخلاء 3 طوابق في البرج إثر إنذار بوجود قنبلة.

وأضافت الوكالة أن خبراء إبطال القنابل والشرطة تفقدوا المكان، بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق التي جرى إخلاؤها.

Eiffel Tower evacuated due to bomb threat pic.twitter.com/i3Rf8bR0Mt — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 12, 2023

كما أفادت وكالة رويترز بانه تم تم إجلاء الزوار من الساحة الواقعة أسفل برج إيفل.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن الشركة المستغلة للمعلم أن العملية الأمنية تعد إجراء احترازيا معتادا على الرغم من أن إخلاء برج إيفل وتمشيطه من قبل خبراء إبطال المتفجرات نادر الحدوث.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أخلت الشرطة البرج بالكامل عقب إنذار بوجود قنبلة، وفي ذلك الوقت كانت هناك مخاوف من وقوع هجمات بعد إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" رسوما مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وانطلقت أعمال البناء في برج إيفل مطلع عام 1887 وانتهت في مارس/آذار 1889.