مسؤولون أميركيون يكشفون تفاصيل المفاوضات الأميركية الإيرانية في الدوحة

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية نقلًا عن مصدر أميركي مطّلع إن وفدين أميركي وإيراني اجتمعا في فندقين منفصلين في الدوحة، وذلك قبيل الإعلان عن اتفاق تبادل السجناء بين البلدين، الذي استغرق عامين ونصف العام بوساطة قطرية.

وأعلنت كلٌّ من إيران والولايات المتحدة -الخميس الماضي- التوصّل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمّدة لإيران، مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الدوحة استضافت وفدي التفاوض وعمِلتْ وسيطًا لنقل الرسائل بين الطرفين، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأميركي لم تكن مباشرة، وإنما عبر الوسيط القطري، وأوضحت أن التوصّل للاتفاق كان قبل 6 أشهر.

وحسب الشبكة الأميركية فإن واشنطن تحفّظتْ على الإعلان عن الاتفاق حتى اتخاذ الخطوة الأولى من جانب إيران بنقل السجناء، وأكّد المسؤولون الأميركيون أن الدبلوماسيين القطريين لعبوا دورًا في الحفاظ على المفاوضات وإنجاحها.





دور حيوي

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، أكّد في لقاء مع الجزيرة -أمس الجمعة- أن قطر لعبت دور مُيسرٍ حيوي وحاسم ووسيط دولي موثوق للتوصّل لهذا الاتفاق، وأعرب عن أمل دولة قطر في أن تفضي هذه الخطوة إلى اتفاق بشأن الملف النووي.

من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للجزيرة، إن دولة قطر كانت صديقًا مميزًا، وعبّر عن امتنانه للدور القطري في إبرام الاتفاق.

وأضاف كيربي أن ما يجري الحديث عنه هو وضع جزء من أموال إيران المجمّدة في حسابات لاستخدامها لأغراض إنسانية فقط، واصفًا ما أُنجز بالخطوة الإيجابية، وأعرب عن أمله في استكمال هذه الخطوة بعودة المحتجزين.

وخلال الأعوام الماضية أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية.