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روسيا تعلن إسقاط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

epaselect epa10606275 The flag of the President of Russia flatters above his residence in the Moscow Kremlin on the Red square in Moscow, Russia, 03 May 2023. According to the Russian Presidential Press Service, two unmanned aerial vehicles targeted the Kremlin on the night of 02 May. The Kremlin accused Kyiv of carrying the drone strike against the residence of the Russian president, adding that the drones were disabled and crashed in the Kremlin grounds without causing any casualties or damage. The Kremlin described the action as a 'planned terrorist attack and an assassination attempt targeting the President', noting that the President was not injured. EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
الكرملين تعرض لهجوم بمسيرتين أوكرانيتين في مايو/أيار الماضي (الأوروبية)
12/8/2023-|آخر تحديث: 12/8/202307:14 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية بعد إطلاقها على شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

ونسبت الوكالة إلى الوزارة قولها إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ من مصادر مستقلة.

وفي موسكو، قال مسؤولون، الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي يوليو/تموز، استهدفت مسيّرات أوكرانية مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

المصدر : وكالات