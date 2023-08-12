روسيا تتوعد بالرد على استهداف جسر القرم وتقرير يتحدث عن تقدم أوكراني في زاباروجيا

توعدت روسيا اليوم السبت بالرد على استهداف جسر القرم مجددا بالصواريخ، في حين أفاد تقرير أميركي بأن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما في جبهة زاباروجيا جنوب شرق البلاد.

وأكد حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف أن الدفاعات الروسية أسقطت 3 صواريخ بالقرب من الجسر الذي يقع عند مضيق كيرتش، وقال إن الجسر لم يصب بأضرار.

وقالت سلطات القرم إن حركة السير توقفت لبعض الوقت قبل أن تستأنف بعد زوال الخطر.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القصف تم بواسطة صواريخ من طراز "إس-200″، وهي صواريخ للدفاع الجوي تم تعديلها لتصيب أهدافا أرضية.

من جهتها، قالت الخارجية الروسية إن الهجمات الأوكرانية على جسر القرم لن تمر بدون رد.

وكان الجسر -الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربط شبه جزيرة القرم بروسيا عبر مضيق كيرتش- قد تعرض لهجمات يعود أحدثها إلى يوليو/تموز الماضي حين تم استهدافه بزورقين ملغمين.

وبعد هجمات مماثلة سابقة، ردت روسيا بضربات واسعة انتقامية.

"موسم التفجيرات"

وعلى الجانب الآخر، قالت المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني ناتاليا هومنيوك قبيل استهداف جسر القرم بالصواريخ إن موسم التفجيرات هناك سيستمر حتى تحريرها، وفق قولها.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية أُطلقت في وقت مبكر اليوم على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014؛ مشيرة إلى هجمات أخرى بالمسيّرات على مقاطعتي كالوغا وبيلغورود الروسيتين.

من جانبها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الساعات الماضية شهدت قصفا كثيفا بـ5 صواريخ مجنحة، وأكثر من 30 غارة روسية على مناطق مختلفة من البلاد.

كما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية هاجمت الجنوب الشرقي للبلاد بـ5 مسيّرات من نوع "شاهد" إيرانية الصنع أُسقطت 3 منها في زاباروجيا.





معارك الجنوب والشرق

وفي تطورات المعارك، قالت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم إن قواتها مستمرة في الهجوم على محوري ميليتوبول وبيرديانسك بمقاطعة زاباروجيا (جنوب شرق)، وإنها صدت هجمات روسية في مقاطعة دونيتسك (شرق).

وفي تقرير نشر أمس الجمعة، قال المعهد الأميركي لدراسة الحرب ومقره بواشنطن إن القوات الأوكرانية حققت "تقدما مهما من الناحية التكتيكية" في هجومها المضاد في زاباروجيا.

وأضاف المعهد أن القوات الأوكرانية وصلت إلى المشارف الشمالية لمنطقة روبوتين على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب بلدة أوريتشيف.

وفي السياق، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا سترسل المزيد من القوات إلى زاباروجيا في مواجهة الضغوط الأوكرانية.

ورجحت الوزارة -في تحديثها الاستخباراتي الدوري- أن يكون الروس قد نقلوا قوات محمولة جوا من منطقة خيرسون (جنوب) إلى المنطقة المحيطة بأوريتشيف.

وتحدث التقرير عن هجمات روسية مكثفة بالقرب من كوبيانسك في أطراف مقاطعة خاركيف (شمال شرق).

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق تقدم قواتها بالقرب من كوبسانسك التي كانت ضمن مناطق بخاركيف واستعادها الجيش الأوكراني قبل عام، وأقرت كييف بصعوبة الوضع.