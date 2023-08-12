استمرار حرب المسيّرات بين موسكو وكييف ومناورات روسية لأسطول الشمال

قالت كل من موسكو وكييف إنها تمكّنت من إحباط عدد من الهجمات المسيرة، وبينما أكدت القوات الروسية تعزيز مواقعها شمال شرق أوكرانيا، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أجواء شبه جزيرة القرم.

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية بعد إطلاقها على شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

ونسبت الوكالة إلى الوزارة قولها إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 طائرة مسيرة في حين حيّدت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ من مصادر مستقلة.

تفعيل الدفاع الجوي

وفي رده على هذه التطورات، أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم السبت، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال كريوتشكوف عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم. يرجى التزام الهدوء والوثوق فقط بمصادر المعلومات الموثوقة".

يأتي ذلك بعدما علقت السلطات الروسية في وقت سابق اليوم، حركة المرور عبر جسر القرم، ثم استؤنفت الحركة بعد فترة وجيزة من التعليق، وطلبت السلطات من المواطنين الموجودين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

وكان مسؤولون روس قد قالوا، أمس الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي يوليو/تموز، استهدفت مسيّرات أوكرانية مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.





هجمات وقصف

من جهته، قال حاكم كالوغا الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية طائرة مسيرة في منطقة دجيرجينسكي دون وقوع إصابات.

كما قال حاكم بيلغورود الروسية، إنه تمّ إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين دون وقوع إصابات.

يأتي ذك بينما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن دفاعاتها أسقطت 3 طائرات مسيرة في زاباروجيا من أصل 5 هاجمت البلاد خلال الليلة الماضية.

وفي آخر التطورات على الجانب الأوكراني، قال وزير الداخلية، إن شرطيا قُتل، وأصيب 12 بينهم 4 ضباط بقصف روسي استهدف منطقة أوريخوف في زاباروجيا.

من جانبها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية استهدفت أراضيها خلال الساعات الـ24 الماضية بـ5 صواريخ مجنحة و31 غارة.

وكانت القوات الروسية قد أكدت تعزيز مواقعها في شمال شرقي أوكرانيا، كما أعلنت استهداف غربي البلاد بالصواريخ..

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم قوات الجنوب في الجيش الروسي فاديم أستافيف، إن الطائرات الحربية استهدفت مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وهاجمت مركز تدريب للمتطوعين الأجانب في لوغانسك.

أما مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرجي زيبنسكي، فقد أعل فجر اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أعلن إقالة رؤساء كل مراكز التجنيد العسكري في عموم البلاد على خلفية دعاوى جنائية تتعلق بتهم فساد.

أسطول الشمال

وفي تطورات متصلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو تفقّد حاميات نائية لأسطول الشمال في القطب الشمالي.

ونشرت الوزارة فيديو قالت إنه للجولة التي قام بها الوزير الروسي مشيرة إلى أنه أُطلع خلالها على تنظيم الخدمة وسير تنفيذ المهام الموكلة للوحدات الخاصة المنتشرة في أرخبيل نوفايا زيمليا، واستعداداتها للعمل على حماية المواقع الحيوية والدفاع عنها.

كما تفقد شويغو، أيضا جاهزية مرافق البنية التحتية الاجتماعية في قرية بيلوشيا جوبا في المنطقة ذاتها.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريبات لقوات أسطول الشمال في الجيش الروسي. وأوضحت الوزارة أن التدريبات هي جزء من التمارين السنوية لقوات الأسطول يشارك فيها أكثر من 8 آلاف جندي و20 سفينة حربية وغواصات وسفن دعم.

وبحسب الوزارة تشمل التدريبات تنفيذ عمليات خاصة لعزل مناطق العمليات، وتطويق وتدمير مجموعات تخريب واستطلاع. وقالت الوزارة إنه سيتم نشر جزء من القوات الساحلية لحماية اتصالات الطريق البحري الشمالي والمواقع المهمة والدفاع عنها.