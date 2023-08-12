بعد استجابة الشركة المالكة.. العراق يرفع الحظر عن تطبيق "تليغرام"

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية -اليوم السبت- رفع الحجب عن تطبيق "تليغرام" للمراسلات الفورية، بداية من غد الأحد، لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية.

وذكرت الوزارة في بيان أنها سترفع الحجب عن التطبيق بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد استجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية، بالكشف عن الجهات المسرّبة لبيانات المواطنين، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن الشركة المالكة للتطبيق استجابت لإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة، وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق.





وأشارت إلى أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، وإنما تشدّد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه، وبيانات المستخدمين فيه.

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، أعلنت الحكومة العراقية حجب تطبيق تليغرام، مُرجِعة ذلك لأسباب تتعلّق بالأمن القومي والسِّلْم المجتمعي.

ونقلت وكالة بغداد اليوم (غير حكومية) عن خبراء تقنيين، أنه في الأشهر الأخيرة شهد تليغرام موجة كبيرة من عمليات الابتزاز والتسريب والتشهير من قِبل بعض القنوات، التي عجزت الحكومة عن الوصول إلى بياناتها، دون تفاصيل إن كانت التسريبات تتعلّق بالشأن السياسي، أو الاجتماعي.