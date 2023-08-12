الجيش اللبناني يوقف 134 مهاجرا حاولوا الإبحار لأوروبا بطريقة غير قانونية

أعلن الجيش اللبناني في بيان أن إحدى وحداته أوقفت اليوم السبت في بلدة "الشيخ زناد- عكار" 130 سوريا و4 مواطنين، لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير قانونية باتجاه إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف الجيش أن قواته أوقفت أيضا الرأس المدبر للعملية، وهو مواطن لبناني، مشيرا إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وفي بيان آخر، قال الجيش إن وحداته أوقفت في أنحاء أخرى من محافظة عكار 150 شخصا أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية من سوريا بطريقة غير قانونية.

وتكثف القوى الأمنية اللبنانية جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير قانونية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.

ونشطت ظاهرة الهجرة غير النظامية من شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة. وغالبا ما تكون وجهة الزوارق قبرص الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي والواقعة قبالة السواحل اللبنانية على بعد 175 كلم فقط.

يشار إلى أن لبنان غارق في ما وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم بالتاريخ الحديث.