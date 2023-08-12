فلسطين تستلم أوراق اعتماد أول سفير سعودي لديها

سلّم سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، إلى الدكتور مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن "مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس".

وأضافت الوكالة "سيتم تسليم أوراق الاعتماد الأصلية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس في القريب العاجل".

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد جرت في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري.

تقدير فلسطيني للسعودية

وقال الخالدي عقب اللقاء "نرحب بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين".

وأعرب نيابة عن الرئيس الفلسطيني عن "شكر فلسطين وتقدير شعبها وقيادتها لمواقف السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، وإسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة".

كما ثمّن "حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة الهامة، على طريق تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين".

وذكرت "واس" أن الجانبين استعرضا بعد ذلك أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيرا لها في القدس، وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة لدى السلطة الفلسطينية.