إعصاران وفيضانات في 5 دول آسيوية.. قتيلان و16 مفقودا ودمار واسع بالصين وحالة طوارئ شرق روسيا

لقي شخصان حتفهما وفُقد أثر 16 شخصا جراء انهيارات طينية وفيضانات في مدينة شيان شمال غرب الصين، في وقت أعلنت حالة الطوارئ في مناطق بالشرق الروسي جراء الإعصار خانون الذي يضرب المنطقة.

يأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات دمرت أجزاء كثيرة من الصين، وسط أحوال جوية قاسية في أعقاب الإعصار دوكسوري الذي وصل اليابسة في إقليم فوجيان الجنوبي قبل 3 أسابيع تقريبا.

وأفاد التلفزيون أن الفيضانات جرفت منزلين بقرية في شيان، في حين تعرضت البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومنشآت إمدادات الكهرباء لأضرار، وأنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وقال أيضا إن جبال تشينلينغ في شيان ستظل تواجه الظروف الجوية القاسية والتي ستؤدي إلى تآكل التربة، وربما المزيد من الانهيارات الطينية.

وأوضح التلفزيون الصيني -في تقريرين منفصلين- أن حركة بعض القطارات توقفت بالعاصمة بكين ومدينة هاربين شمال شرق البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وكانت الصين قد ضربتها فيضانات قاتلة وأمطار قياسية الأسابيع القليلة الماضية، وبلغت حصيلة الوفيات التي سببتها عواصف بالمناطق الشمالية للبلاد 78 قتيلا على الأقل أمس الجمعة.





حالة طوارئ بالشرق الروسي

وفي روسيا، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ، وصدرت أوامر بالإخلاء في بعض أنحاء الشرق الأقصى -اليوم- بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

وبعد أن اجتاح جنوب اليابان، تراجعت قوة خانون إلى منخفض مداري أثناء مروره عبر كوريا الشمالية أمس من كوريا الجنوبية.

وأعلنت السلطات في بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، وهي المنطقة الواقعة بأقصى شرق البلاد وقارة آسيا، أن 32 منطقة سكنية انعزلت وقد غمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح اليوم.

وقالت حكومة منطقة بريموري إن حالة الطوارئ أعلنت في 9 بلديات.

ومن المتوقع هطول الأمطار الغزيرة على بعض الأجزاء بالمنطقة مطلع الأسبوع، لتصل إلى مثلي كمية الأمطار التي تسقط خلال شهر.