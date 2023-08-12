أقوى جيوش الإيكواس المستعدة للتدخل في النيجر

أبدتْ العديد من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) استعدادها للتدخل عسكريًا، لوضع حدّ لانقلاب النيجر وإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة.

ومنذ الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو/تموز الماضي، عقدت المجموعة قمتين استثنائيتين في أبوجا، وأكّدت أنها وضعت خطة للتدخل عسكريًا في النيجر، بيد أن بعض المصادر من داخل (إيكواس) تقول إن أي تحضير لعملية عسكرية محتملة قد يستغرق أسابيع أو أشهرًا.

والدول التي أعلنت استعدادها لإرسال قوات إلى النيجر؛ هي: نيجيريا والسنغال وساحل العاج وبنين.

وفي ما يلي أقوى جيوش الإيكواس من الدول التي تدعم هذا التدخل:

نيجيريا

أكبر جيوش هذه الدول تمتلكه نيجيريا، ويبلغ تعداده 230 ألف جندي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، ويبلغ حجم الإنفاق العسكري حوالي 3.5 مليارات دولار.

من حيث التسليح العسكري، تمتلك نيجيريا 177 دبابة و144 طائرة عسكرية.





السنغال

يحتل الجيش السنغالي المرتبة 30 أفريقيًا، ويصل تعداد قواته إلى 17 ألفًا.

تمتلك السنغال 27 طائرة عسكرية، ونحو 1100 مدرعة عسكرية.

ساحل العاج

جيش ساحل العاج ثاني أكبر جيوش الإيكواس، ويحتل المرتبة 19 أفريقيًا، بإجمالي قوات يصل إلى 40 ألف جندي.

غانا