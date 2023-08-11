قطر تكشف دورها الحاسم في الاتفاق بين واشنطن وطهران

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي للجزيرة إن الاتفاق بين واشنطن وطهران بشأن تبادل السجناء سبقته زيارات مكثفة لمسؤولين قطريين لواشنطن وطهران.

وأوضح الخليفي في لقاء مع الجزيرة أن قطر لعبت دور مُيسرٍ حيوي وحاسم ووسيط دولي موثوق للتوصل لهذا الاتفاق، مشددا على أنه يمثل دليلا على إمكانية تسوية خلافات المنطقة بالحوار.

وأعرب عن أمل دولة قطر في أن تفضي هذه الخطوة لاتفاق بشأن الملف النووي.

من جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة جون كيربي إن دولة قطر كانت صديقا مميزا، وعبر عن امتنانه للدور القطري في إبرام الاتفاق.

وأوضح قائلا "دولة قطر كان دائما صديقا رائعا في قضايا عديدة.. ونحن ممتنون إزاء الدعم الذي حصلنا عليه من قطر في هذه المفاوضات على وجه الخصوص.. مرة أخرى لا أريد ان أتحدث باسم قطر.. والأمر لا يتعلق بما نتوقعه من قطر فهي صديق جيد وساعدتنا في هذه العملية.. سيأتي وقت أعتقد انه سنكون فيه أقدر على الحديث بانفتاح أكثر، وبتفاصيل أكثر.. لكن في الوقت الحالي نحن نركز على إخراج هؤلاء الأميركين من السجن وإعادتهم إلى الوطن".

وقال كيربي إن ما يجري الحديث عنه هو وضع جزء من أموال إيران المجمدة في حسابات لاستخدامها لأغراض إنسانية فقط، واصفا ما أُنجز بالخطوة الإيجابية، وأعرب عن أمله في استكمال هذه الخطوة بعودة المحتجزين.





تفاصيل الاتفاق

وأعلنت كل من إيران والولايات المتحدة أمس الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية -في بيان- إنه تم البدء بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال طهران التي احتجزت بشكل غير قانوني من قبل واشنطن، على حد وصفها. وأكدت الوزارة في بيانها أن إنفاق تلك الأموال سيكون وفق احتياجات البلاد، حسب رؤية المراجع المختصة.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن طهران حصلت على الضمانات الكافية لتنفيذ واشنطن التزاماتها في الاتفاق، مشيرة إلى أن السجناء الذين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنهم ضمن الصفقة لا يزالون في إيران.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت أنه بدأ الإفراج عن جزء من أموال طهران المجمدة في أحد البنوك الأوروبية. وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق مع واشنطن يشمل الإفراج عن 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق.

وأوضحت أنه سيتم الإفراج عن أموال إيرانية من بنك التجارة العراقي ضمن الصفقة مع واشنطن، وسيتم نقل الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية إلى سويسرا قبل تحويلها إلى قطر.

من جهته، قال مصدر إيراني مطلع للجزيرة إن الخطوة القادمة تتلخص في إيداع الأموال المجمدة في حسابات خاصة في دولة قطر، واصفا إياها بالعملية المعقدة. وشدد المصدر على أن الإفراج النهائي عن السجناء الأميركيين مرهون بإيداع الأموال الإيرانية في حسابات خاصة في دولة قطر.