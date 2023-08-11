عاجل | وكالة تاس: تعليق جميع الرحلات في مطار فنوكوفو القريب من موسكو بسبب رصد طائرة مسيرة

عاجل | عمدة كييف: انفجارات في المدينة ونوصي الأهالي بالبقاء في الملاجئ

عاجل | وكالة الأنباء الأوكرانية: تفعيل الإنذار الجوي في عدد من مناطق البلاد

عاجل | رويترز: أصوات انفجارات في كييف بعد إعلان الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية

عاجل | رويترز عن مصادر أمنية: الحكومة الألمانية تبحث مع شركات أسلحة تسليم كييف صواريخ كروز من نوع توروس

عاجل | تاس عن حاكم كورسك الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين حاولتا الاقتراب من المقاطعة