وكالة تاس: تعليق جميع الرحلات في مطار فنوكوفو القريب من موسكو بسبب رصد طائرة مسيرة
11/8/2023-|آخر تحديث: 11/8/202310:34 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | وكالة تاس: تعليق جميع الرحلات في مطار فنوكوفو القريب من موسكو بسبب رصد طائرة مسيرة
عاجل | عمدة كييف: انفجارات في المدينة ونوصي الأهالي بالبقاء في الملاجئ
عاجل | وكالة الأنباء الأوكرانية: تفعيل الإنذار الجوي في عدد من مناطق البلاد
عاجل | رويترز: أصوات انفجارات في كييف بعد إعلان الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية
عاجل | رويترز عن مصادر أمنية: الحكومة الألمانية تبحث مع شركات أسلحة تسليم كييف صواريخ كروز من نوع توروس
عاجل | تاس عن حاكم كورسك الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين حاولتا الاقتراب من المقاطعة
المصدر : الجزيرة + وكالات