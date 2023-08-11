الصين تكشف جاسوسا جندته الاستخبارات الأميركية

أعلنت بكين -اليوم الجمعة- أنها تمكنت من كشف جاسوس صيني جندته الاستخبارات المركزية الأميركية، وأكدت أنه قدم معلومات مخابراتية "مهمة" وتلقى أموالا مقابل ذلك.

ونشرت وزارة الأمن العام الصينية بيانا على قناتها بمنصة "وي شات" للتواصل الاجتماعي ذكرت فيه أن عميلا للمخابرات الأميركية -يتمركز في إيطاليا- جند مواطنا صينيا يدعى "تشينغ" كان يعمل في شركة للصناعات العسكرية.

وأرسلت الشركة تشينغ إلى إيطاليا للقيام بمزيد من الدراسات حيث تعرف على عميل المخابرات الأميركية. وقالت الوزارة إن علاقة "وثيقة" تطورت بين هذين الاثنين خلال النزهات وحفلات العشاء والأوبرا.

وورد في البيان أن عميل المخابرات الأميركية، وبعد نجاحه في "زعزعة" مواقف تشينغ السياسية، طلب منه معلومات حساسة عن الجيش الصيني. ولم يذكر البيان متى حدث ذلك.

وقالت وزارة الأمن الصينية -في البيان- إن تشينغ ولد عام 1971 وإن عميل المخابرات الأميركية يدعى "سيث".

كما ذكرت أن تشينغ وقع اتفاقا للتجسس مع الولايات المتحدة وتلقى تدريبا قبل عودته إلى البلاد. وأضافت أن عميل المخابرات وعده بمبلغ ضخم من المال وتدبير هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة مقابل ما يزود به واشنطن من معلومات.

وتابعت الوزارة الصينية أن تشينغ قدم في مناسبات عديدة بعد عودته إلى البلاد معلومات مخابراتية "مهمة" وتلقى أموالا مقابل ذلك.

وقد حظيت القضية باهتمام واسع في الصين، وتقدمت المواضيع الرائجة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" صباح الجمعة.

وأثارت مراجعة بكين قانون مكافحة التجسس مخاوف لدى العديد من الشركات الأميركية التي لديها عمليات في الصين، في وقت تشهد العلاقات بين الدولتين توترا متصاعدا.