إصابات في زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب ملاطية جنوب تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء زلزال ضرب -بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر- ولاية ملاطية جنوب البلاد الليلة الماضية، مشيرا إلى إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة. وذلك بعد 6 أشهر على زلزال كهرمان مرعش المدمر الذي ضرب المنطقة.

وفي منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح الوزير أن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني بالمنطقة بعد وقوع الزلزال الذي مركزه منطقة يشيل يورت التابعة لملاطية.

وأشار قايا إلى أنه -وفقا للمعلومات الأولية- فإن الزلزال تسبب في انهيار مبنى مهجور، وميلان مبنيين متضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير/شباط الماضي.

من جانبه، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه -ليل الخميس- أن معظم الإصابات وقعت بسبب السقوط أو القفز من ارتفاعات عالية.

وقد أفاد مركز قنديلي لرصد الزلازل في إسطنبول أن هذا الزلزال وقع الساعة 20:47 بالتوقيت المحلي مساء الخميس.

وكانت ملاطية من بين المناطق التي تضررت بشدة جراء زلزال كهرمان مرعش في فبراير/شباط الماضي. وقال العمدة صلاح الدين جوركان إن زهاء 2300 شخص قتلوا في ملاطية بالزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة من جنوب تركيا وشمال سوريا وخلف أكثر من 50 ألف قتيل.