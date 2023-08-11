إسرائيل تعلن إحباط محاولة تجسس إيرانية باستخدام علبة مناديل

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) إنه أحبط محاولة تجسس إيرانية اليوم الجمعة عندما اعتقل يهوديا إيرانيا دخل إسرائيل ومعه علبة مناديل كان يستخدمها لإخفاء جهاز للمراقبة.

وذكر الجهاز أن الرجل الذي له أقارب في إسرائيل اعترف خلال استجواب في مطار بن غوريون بأنه جاء بالفعل للتجسس على أهداف إسرائيلية لصالح عناصر أمن إيرانيين. وأضاف أن الرجل الذي عُثر بحوزته على هواتف محمولة وأجهزة متنقلة لشحن الهواتف ونقود؛ مُنع من الدخول وأُعيد ترحيله إلى إيران.

وورد في بيان لشين بيت أن "هذه الحادثة جزء من جهود إيرانية أوسع نطاقا لترسيخ شبكات التجسس والإرهاب في إسرائيل".

وردا على سؤال عن سبب ترحيل المشتبه به بدلا من محاكمته، قال مسؤول لرويترز إنه يُعتقد أن الرجل كان يتصرف تحت ضغوط وأن المال هو ما دفعه إلى فعل ذلك، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى لدى شين بيت.

وأضاف المسؤول أن المسار القانوني "ضئيل الجدوى" لأن المشتبه به ليس مواطنا إسرائيليا.

ووفق المؤتمر اليهودي العالمي فإنه كان يوجد نحو 80 ألف يهودي في إيران عشية الثورة الإسلامية في 1979، غادر أغلبهم البلاد منذ ذلك الحين، لكن يُعتقد أن الجالية اليهودية فيها لا تزال الأكبر في الشرق الأوسط خارج إسرائيل.