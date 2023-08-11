أرمينيا: إغلاق أذربيجان ممر لاتشين يهدد فرص السلام

اتهمت أرمينيا، اليوم الجمعة، أذربيجان بمواصلة منع وصول المساعدات عبر ممر لاتشين إلى المناطق المأهولة بالأرمن في جيب ناغورني قره باغ، وحذرت من أن ذلك قد "يجهض" فرص السلام بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع حكومي، اليوم الجمعة، إن شاحنات تحمل المعكرونة والسكر وأغذية للأطفال مُنعت من دخول الجيب، وإن باكو "لم تقدم أي تفسير".

وأضاف باشينيان أن "أرمينيا من جانبها تواصل تأكيد التزامها بأجندة السلام وتدعو باكو إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات تهدف إلى إجهاض الفرصة التاريخية لإحلال السلام".

وتتهم يريفان منذ أشهر باكو بتعطيل حركة المرور عبر ممر لاتشين، وهو طريق جبلي قصير يربط أرمينيا بالمناطق المأهولة بالأرمن في جيب ناغورني قره باغ.

وحذّرت أرمينيا ومنظمات إغاثة دولية من أن الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ صعب ومتدهور، مع نقص في الغذاء والأدوية والطاقة.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان خاضتا، في السابق، حربين بشأن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين، آخرهما عام 2020 وانتهت بوقف هش لإطلاق النار، ولم يتمكن البلدان بعد المواجهات العسكرية الأخيرة من التوصل إلى تسوية سلمية دائمة، رغم جهود الوساطة التي قادها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، كل على حدة.

وتسيّر قوات حفظ سلام روسية تضمن حرية المرور بين أرمينيا وناغورني قره باغ، دوريات منتظمة في هذا الممر البالغ عرضه 5 كيلومترات.