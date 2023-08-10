اغتيال قائد قوات الحزام الأمني في أبين بتفجير جنوب اليمن

أفادت مصادر للجزيرة -اليوم الخميس- بمقتل قائد بارز في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين الواقعة جنوبي اليمن، في تفجير استهدف موكبه.

وقال المراسل إن قائد قوات الحزام الأمني عبد اللطيف السيد قتل مع مرافقيه في تفجير استهدف موكبه بمنطقة "وادي عويمران" في محافظة أبين.

ونعى عضو هيئة رسالة المجلس الانتقالي الجنوبي راجح باكريت قائد قوات الحزام الأمني في أبين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

ويعد السيد أحد أبرز القيادات الأمنية والعسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على أبين وعدة محافظات جنوب اليمن.

وقبل أيام، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق حملة أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في مديرية مودية بمحافظة أبين.

وسبق أن قتل عشرات من عناصر وقيادات المجلس الانتقالي، في انفجارات عبوات ناسفة تبنى العديد منها تنظيم القاعدة الذي ما زال حاضرا في عدد من محافظات اليمن.