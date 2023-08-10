مشاهد من حريق هائل في ميناء لتصدير الحبوب بفرنسا

قالت شركة "إس آي سي إيه أتلانتيك" إن الحريق الذي اندلع اليوم الخميس في صوامع في ميناء لاروشيل الفرنسي أصبح تحت السيطرة، ولم تصل ألسنة اللهب إلى الحبوب المخزنة.

وكانت السلطات المحلية قالت، في وقت سابق اليوم، إن حريقا هائلا نشب في 4 صوامع للحبوب في مدينة لاروشيل، وإن السلطات أرسلت 70 فردا من فرق الإطفاء للموقع، كما تدفع بتعزيزات أخرى في طريقها إلى هناك.

وبثت حسابات محلية وناشطون عبر منصات التواصل مقاطع فيديو توثق اندلاع النيران في صوامع للحبوب بالقرب من ميناء لاروشيل في فرنسا اليوم الخميس.

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Jeudi 10 août, ce matin les silos à grains SICA, la pallice (la Rochelle 17) ont pris feu ce matin très tôt, toutes les voies d’accès sont bloquées et sécurisées, aucunes explosions jusqu’à maintenant à signaler……. pic.twitter.com/R2I1G5pAI7 — L’info Alternative..(POUR TOUS) (@Chris_LEG17) August 10, 2023

وتظهر الصور الملتقطة تصاعد أعمدة الدخان والنيران جراء الحريق.

ويشار إلى أن فرنسا أكبر منتج للحبوب بالاتحاد الأوروبي، وميناء لاروشيل الذي يقع على الساحل الأطلسي الفرنسي من أكبر موانئ تصدير الحبوب في البلاد.