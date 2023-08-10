نيجيريا.. 20 قتيلا بهجوم مسلحين على قريتين

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بإطلاق نار في نيجيريا اليوم الخميس، بعدما هاجم مسلحون قريتين في ولاية بلاتو (وسط البلاد) حيث يشيع العنف بين مربي الماشية والمزارعين.

وقال ألفريد ألابو المتحدث باسم شرطة ولاية بلاتو إن مسلحين هاجموا قرية تاجوام لاورو، وقتلوا 17 شخصا بالرصاص، ثم قتلوا 3 آخرين في قرية لايووك المجاورة.

وأضاف ألابو أن عددا من الأشخاص أصيبوا في الهجومين بجراح متفاوتة الخطورة، مطالبا السكان بالهدوء، كما تعهد بالقبض على الجناة ومحاكمتهم.

وغالبا ما يوصف العنف في ولاية بلاتو بأنه ديني عرقي، إذ يشتبك مربو الماشية الذين يغلب عليهم المسلمون مع المزارعين الذين يغلب عليهم المسيحيون.

لكن كثيرا من الخبراء والساسة يقولون إن تغير المناخ والتوسع في الزراعة يحدثان حالة من التنافس على الأراضي، مما يدفع المزارعين ومربي الماشية إلى دخول صراع بغض النظر عن العقائد أو الأعراق.