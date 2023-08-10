إطلاق نار يستهدف سيارة وزير الدفاع اللبناني ببيروت

تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، اليوم الخميس، لإطلاق نار بمحلة جسر الباشا في منطقة الحازمية شرقي العاصمة بيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية من بينها قناة "إم تي في" إن موكب الوزير تعرض لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا في بيروت، مشيرة إلى أن والوزير بخير وفي مكان آمن لكن سيارته أصيبت بعدة طلقات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع أعلن عن إصابة سيارته برصاص في محلة جسر الباشا، مضيفا أن الوزير بخير.

وأعلن الوزير في اتصال هاتفي مع قناة "إم تي في" أنه بخير وهو في المستشفى، مشيرا إلى "تضرر الزجاج الخلفي للسيارة".

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني قوله إن الأجهزة الأمنية تحقق في ملابسات الحادث لمعرفة إذا كان الأمر ناجما عن رصاصة طائشة أو إطلاق نار متعمد.