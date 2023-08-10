عاجل| شبكة ABC الأميركية عن مصدر مطلع: واشنطن لا تتوقع إفراجا سريعا عن السجناء في إيران والعملية قد تستغرق أسابيع
10/8/2023-|آخر تحديث: 11/8/202312:23 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
شبكة ABC الأميركية عن مصدر مطلع: واشنطن لا تتوقع إفراجا سريعا عن السجناء في إيران والعملية قد تستغرق أسابيع
كيربي للجزيرة: دولة قطر كانت صديقا مميزا ونعبر عن امتناننا إزاء دعمها
كيربي للجزيرة: نأمل أن نقول في المستقبل القريب إن الصفقة قد تمت
المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني: السجناء في إيران سيبقون حتى اكتمال تحويل الأموال والإفراج عن مواطنينا
المصدر : الجزيرة