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عاجل| شبكة ABC الأميركية عن مصدر مطلع: واشنطن لا تتوقع إفراجا سريعا عن السجناء في إيران والعملية قد تستغرق أسابيع

10/8/2023-|آخر تحديث: 11/8/202312:23 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

شبكة ABC الأميركية عن مصدر مطلع: واشنطن لا تتوقع إفراجا سريعا عن السجناء في إيران والعملية قد تستغرق أسابيع

كيربي للجزيرة: دولة قطر كانت صديقا مميزا ونعبر عن امتناننا إزاء دعمها

كيربي للجزيرة: نأمل أن نقول في المستقبل القريب إن الصفقة قد تمت

المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني: السجناء في إيران سيبقون حتى اكتمال تحويل الأموال والإفراج عن مواطنينا

المصدر : الجزيرة