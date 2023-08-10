بايدن يعلن حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الخميس- حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي "كارثة كبرى"، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

وقال البيت الأبيض -في بيان- إن الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في هاواي، وأمر بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية، وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق.

وأفادت السلطات بأن ما لا يقل عن 36 شخصًا لقوا حتفهم جراء حرائق غابات اجتاحت منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي، ودمّرت بلدة تاريخية.

بدوره، أشار مدير النقل في هاواي إد سنيفين، إلى إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من جزيرة ماوي عن طريق الجو.

وقال مسؤولون إن أفرادًا من فرق الإطفاء في ماوي يبذلون جهودًا مضنية لإخماد 3 حرائق في أجزاء مختلفة من الجزيرة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأظهرت لقطات مصوّرة أحياء وشركات مدمرة ومركبات محترقة على الجانب الغربي من الجزيرة، حيث قطعت حرائق الغابات معظم الطرق خارج لاهاينا، وهي أكبر وجهة سياحية في ماوي، وبها العديد من الفنادق الكبيرة.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لجزيرة ماوي، وأجّجتها رياح إعصار عاتية، وأظهرت لقطات مصوّرة أحياء وشركات مدمرة ومركبات محترقة على الجانب الغربي من جزيرة ماوي، حيث قطعت حرائق الغابات معظم الطرق.