مقتل 5 جنود أتراك في اشتباك مع مسلحين أكراد بشمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن 5 جنود أتراك قتلوا في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمالي العراق.

وقال مسؤول في الوزارة إن الجنود الخمسة قتلوا بإطلاق النار من مسلحي حزب العمال الكردستاني أثناء قيامهم ببحث وتفتيش ميدانيين، مشيرا إلى أن حزب العمال لديه تحصينات كبيرة حول المنطقة حيث التضاريس وعرة للغاية، لكن المنطقة "سيتم تطهيرها من الإرهابيين" على الرغم من الهجمات.

ووقع الاشتباك في منطقة الزاب، حيث تنفذ تركيا عملية عبر الحدود أطلقت عليها اسم "المخلب القفل".

وتقول أنقرة إن العملية الهجومية تهدف لمنع حزب العمال الكردستاني من استخدام العراق منطلقا لشن هجمات في تركيا.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في شمالي العراق، جماعة إرهابية. وحمل الحزب السلاح في جنوبي شرقي تركيا منذ عام 1984، وقد أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألفا.

وقالت وزارة الدفاع التركية أيضا إنه في إطار "عملية المخلب القفل" التي بدأت في أبريل/نيسان 2022، تم قتل 586 مسلحا حتى الآن.