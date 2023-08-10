أردوغان يعيّن 57 واليا جديدا ويستبعد أنقرة وإسطنبول من التغيير

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 57 واليا جديدا، في حين أبقى على واليي أكبر ولايتين في البلاد، حسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الخميس.

وحمل المرسوم توقيع أردوغان، وجرى بموجبه أيضا تعيين 16 واليا سابقا بمناصب مفتشين عامين.

وكانت إزمير (غرب) وأضنة (وسط جنوب) من بين أبرز الولايات التي عين فيها الرئيس أردوغان ولاة جددا.

وعُين سليمان ألبان واليا لإزمير، وياووز سليم كوشغر واليا لأضنة، بموجب المرسوم.

يشار إلى أن تركيا تتكون من 81 ولاية، أبرزها العاصمة أنقرة إلى جانب إسطنبول، اللتين لم تشهدا تغييرا في الولاة بموجب المرسوم الأخير.

وفي مايو/أيار الماضي، فاز أردوغان بولاية جديدة تستمر حتى عام 2028، في جولة الإعادة بالانتخابات تنافس فيها مع زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.