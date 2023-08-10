باكستان.. مشاورات لاختيار رئيس حكومة مؤقت يشرف على الانتخابات

بدأ زعماء السياسة في باكستان مشاورات -اليوم الخميس- لاختيار رئيس وزراء مؤقت يشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما تنحت الحكومة عقب حل البرلمان.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة شهباز شريف بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، مساء اليوم، زعيم المعارضة رجاء رياض لتسمية رئيس حكومة مؤقت يتسم بالحياد والقدرة على قيادة البلاد إلى حين إجراء انتخابات نزيهة.

يأتي ذلك بعد إقرار الرئيس الباكستاني عارف علوي توصية بحل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات.

في حين يجب أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، لكنها قد تتأجل لعدة أشهر، إذ تتعين على مفوضية الانتخابات إعادة ترسيم حدود مئات الدوائر الانتخابية بناء على البيانات الجديدة لتعداد السكان الجديد.

وقد تستمر مشاورات زعيمي الأغلبية والمعارضة 3 أيام، وفي حال لم يتفقوا، يُرفع بعدها قرار تسمية رئيس حكومة انتقالية للجنة برلمانية من 8 أعضاء، حسب الدستور الباكستاني.

ووفقا للدستور، إن أخفقت اللجنة البرلمانية في الاتفاق، فسيُرفع الأمر للجنة الانتخابات لاتخاذ قرار تعيين رئيس حكومة انتقالية تتسلم السلطة لمدة 90 يوما وتعمل خلالها للإشراف على كامل عملية الانتخابات البرلمانية العامة، ومن المفترض أن يعلن عنها قبل التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تعثر بالمحكمة

في سياق متصل، أفاد مراسل الجزيرة في باكستان بأن محكمة العاصمة العليا لن تتداول اليوم بشأن دعوى النقض التي يسعى محامو رئيس الوزراء السابق عمران خان والمسجون حاليا لرفعها إلى المحكمة.

وكان قاضي المحكمة أوضح لمحامي خان إنه سينظر -غدا الجمعة- في تفاصيل طلب نقل رئيس الوزراء السابق من سجن أَتَك حيث يقبع إلى سجن أَدْيالا الذي يشتمل على تسهيلات أفضل.

ويقضي خان عقوبة بالسجن 3 سنوات بعد إدانته السبت الماضي بتهمة فساد تتعلق بتربحه من بيع مجموعة هدايا ثمينة تلقاها من رؤساء دول إبان تقلده منصب رئاسة الحكومة وهو ما ينفيه خان.